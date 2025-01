"O ferido que deu entrada no Hospital Garcia de Orta, na sequência do acidente com embarcações no Rio Tejo, encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Cirurgia Geral, sob vigilância", disse fonte do hospital.

O barco de pesca colidiu com um catamarã que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa, causando dois feridos e dois desaparecidos.

Os dois feridos, um com gravidade e outro ligeiro, foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, tendo um deles já tido alta.

Na sequência do acidente foram encetadas buscas pelos dois desaparecidos que, até ao momento, não foram encontrados.

Os pescadores estavam numa embarcação que colidiu na segunda-feira com um navio de passageiros que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa. Dos quatro ocupantes, dois foram resgatados com ferimentos e dois estão desaparecidos.

Na terça-feira, o capitão do Porto de Lisboa, Paulo Rodrigues Vicente, disse que são nulas as probabilidades de encontrar os pescadores desaparecidos com vida, mas frisou que as autoridades nunca desistirão de completar as buscas até que sejam encontrados.

No que diz respeito ao que motivou o acidente, Paulo Rodrigues Vicente disse que está a decorrer um processo de averiguações, com recolha de provas e diligências policiais, e com ligação ao Ministério Público.

Também a Transtejo/Soflusa anunciou, numa resposta enviada à agência Lusa, a "instauração imediata de um inquérito interno" para apuramento das circunstâncias e responsabilidades do acidente.

A empresa explicou que, pelas 16:55 de segunda-feira, o navio catamarã "Antero Quental", que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa, foi alvo de abalroamento por uma embarcação de pesca, adiantando que o mestre do navio tentou evitar o embate, designadamente com vários alertas sonoros, e que estes foram ignorados pela embarcação de pesca.

A Transtejo Soflusa é a empresa responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.