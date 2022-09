Já há novo CEO e a sede ficará no Porto. Fernando Araújo promete uma "melhoria do desempenho do SNS"

“Quero anunciar que o Governo, através do Ministério da Saúde, dirigiu ao professor doutor Fernando Araújo um convite para ser nomeado diretor executivo do SNS. E é também com satisfação que anunciou que o professor aceitou esse convite”, começou por dizer Manuel Pizarro. Uma das primeiras medidas tomadas pelo novo CEO do SNS, que, contudo, só entrará em funções no próximo dia 1 de janeiro de 2023, foi a de propor que a sede da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde fosse localizada no Porto, algo que foi aceite pelo Governo. "Foi-nos proposto pelo senhor diretor executivo que a sede da nova instituição seja localizada no Porto e nós entendemos que essa é uma proposta consentânea com a intenção descentralizadora do Governo”, salientou o ministro. Manuel Pizarro aproveitou também esta conferência para falar sobre o futuro da saúde em Portugal, garantindo meios para um novo Serviço Nacional de Saúde. "Há recursos financeiros para o SNS funcionar de forma adequada, embora sejam sempre precisos mais", disse o ministro, que não deixou de falar sobre a polémica dos casos que têm envolvido grávidas.

“Portugal é um país seguro para as grávidas e para os seus filhos. É verdade que nos últimos meses temos tido problemas com algumas salas de parto, mas temos de perceber as medidas que temos de tomar para saber como é que, no futuro, Portugal pode continuar a ser seguro”, disse Pizarro.

Na hora de discursar, Fernando Araújo foi parco em palavras, mas mostrou-se empenhado no novo cargo. "Aceitei com um sentimento de dever na defesa do SNS, dos seus profissionais e dos utentes. Vamos aguardar agora pela nomeação oficial, para depois começarmos a preparar-nos para trabalhar ativamente na melhoria do desempenho do nosso SNS", referiu.