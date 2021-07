O secretário-geral do PS afirmou hoje que Fernando Medina recandidata-se a presidente da Câmara de Lisboa por causa dos desafios da cidade e não para "jogos partidários", ou para a "sobrevivência" política de líderes por interposta pessoa.

Estas mensagens foram transmitidas por António Costa na abertura da sessão de apresentação da candidatura de Fernando Medina à presidência da Câmara de Lisboa, na Estufa Fria, na qual estiveram presentes algumas das principais figuras do PS e do Governo, casos da líder parlamentar socialista Ana Catarina Mendes, e dos ministros de Estado da Economia, Pedro Siza Vieira, e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Sem nunca visar diretamente partidos, o líder socialista, que na segunda semana de junho foi reconduzido pelos militantes do seu partido no cargo de secretário-geral do PS com cerca de 94% dos votos, deixou de forma indireta várias farpas a outras forças políticas, sobretudo ao PSD.

"A contrário de outras candidaturas, a de Fernando Medina não é uma candidatura para a preservação do líder do PS por interposta pessoa. Felizmente, o líder do PS está de boa saúde e continuará de boa saúde. O que se trata aqui é mesmo de Lisboa", declarou António Costa.

Já na parte final da sua intervenção de elogio a Fernando Medina, o secretário-geral do PS voltou à carga, dizendo que Lisboa "não pode ser um espaço de aventuras".

"Não pode ser um espaço simplesmente de afirmação de contabilização de jogos partidários. A cidade é um grande valor que o país tem", argumentou.

Depois, foi a vez de Medina subir ao púlpito e anunciar oficialmente a sua recanditura e anunciar promessas ao eleitorado, neste caso às famílias, nomeadamente ao afirmar que o seu plano para os próximos quatro anos tem como prioridade estabelecer rendas mais acessíveis e creches gratuitas.

Contudo, a prioridade será sempre combater a pandemia.

"Nada se sobreporá à nossa missão de proteger Lisboa e proteger os lisboetas", disse, pegando no lema da sua candidatura ("Mais Lisboa") para indicar que até "vencermos a pandemia" não há "nada nem nenhuma campanha nos distrairá".