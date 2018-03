O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse hoje que é necessário “preparar a cidade de forma clara” para o crescimento turístico que se tem registado na capital, de modo a prolongar no tempo o atual ciclo positivo.

No âmbito da sessão de abertura do Summit Shopping, Tourism & Economy Lisbon 2018, que decorre hoje em Lisboa, Fernando Medina disse que a capital lisboeta está “em crescente visibilidade internacional, reconhecimento, prestígio e capacidade de atração de investimento”, estando a ser “redescoberta por várias partes do mundo”.

“Temos de preparar a cidade de forma clara para este desafio. Temos a consciência na Câmara de Lisboa que temos de aproveitar este momento único positivo de investimento, de mobilização, sensibilização para a cidade de Lisboa, para cravarmos de forma sólida as estacas que nos vão permitir perpetuar este ciclo que vivemos”, afirmou.

Neste sentido, o líder do executivo do município lisboeta considera fundamental “cuidar dos acessos à cidade de Lisboa” e aumentar a sua “capacidade aeroportuária”.

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, também presente no evento, disse que “o turismo em Portugal vive um momento de sucesso” e sublinhou que “em 2017 as receitas turísticas cresceram 19,5%, um crescimento recorde e equilibrado, no sentido em que foi mais forte na época baixa e se espalhou por todo o território”.

“O crescimento de turistas foi muito bom, mas o de receitas foi muito melhor. Estamos a crescer em qualidade, fora da época alta, reduzindo assim a sazonalidade”, advogou.

O evento, a decorrer durante o dia de hoje em Lisboa, pretende analisar a situação atual do turismo de qualidade e de compras em Portugal, “o país europeu que mais cresceu em ‘tax free shopping’ [compras isentas do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)] em 2017, ao registar um aumento de 36%, com os turistas extracomunitários a gastarem num dia de compras o mesmo que os europeus numa semana”, segundo a organização.

“Os chineses, com um valor médio de compras de 642 euros/dia, são os turistas que mais gastam em Portugal, seguidos pelos norte-americanos (506 euros) e angolanos (252 euros)”, lê-se na informação disponibilizada pelos responsáveis do Summit Shopping, Tourism & Economy Lisbon 2018.

A sessão de abertura contou ainda com os discursos do presidente do Comité Organizador, João Vasconcelos, da presidente e presidente executiva do World Travel & Tourism Council, Gloria Manzo, e do presidente do El Corte Inglês, Dimas Gimeno.