O deputado Fernando Negrão anunciou que vai assumir o cargo de líder do Grupo Parlamentar do PSD para o qual foi eleito esta quinta-feira com 39,7% dos votos.

"Tenho condições para assumir a responsabilidade de presidente do grupo parlamentar", acentuou Fernando Negrão, depois de reconhecer "alguma dificuldade" nesta fase da vida do partido. Na eleição realizada hoje,na Assembleia da República, Negrão conseguiu 35 votos favoráveis, 32 brancos e 21 nulos, tendo votado 88 dos 89 parlamentares sociais-democratas. Apenas o deputado Pedro Pinto não votou, tal como já tinha admitido na reunião do grupo em que foram anunciadas eleições antecipadas. Fernando Negrão foi o único candidato à sucessão de Hugo Soares, que convocou eleições antecipadas para a liderança parlamentar depois de o novo presidente do PSD, Rui Rio, lhe ter transmitido a vontade de trabalhar com outra direção de bancada. Negrão apresentou uma lista de apenas sete vice-presidentes, contra os 12 anteriores, cinco dos quais foram apoiantes de Rui Rio. Hugo Soares tinha sido eleito líder parlamentar em 19 de julho do ano passado com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo.