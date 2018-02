Os deputados do PSD elegeram hoje a nova direção da bancada parlamentar e Fernando Negrão, o único candidato, recolheu 39% dos votos.

“Foi eleito o deputado Fernando Negrão para líder do grupo parlamentar com 39,7%”, refere a ata da eleição lida pela assessora do grupo parlamentar do PSD.

De acordo com o regulamento interno do grupo parlamentar, “a Direção é eleita pelo método maioritário, com o mandato de duas sessões legislativas”.

Durante a tarde, os jornalistas tentaram esclarecer se este artigo significa que basta um voto a um candidato único para ser eleito ou se é necessário o voto favorável de metade de mais um dos deputados. No entanto, as interpretações dividem-se entre os próprios deputados sociais-democratas.

Este resultado significa que Fernando Negrão teve o mesmo número de votos do que a totalidade dos deputados que integravam as suas listas, compostas por 35 parlamentares, entre vice-presidentes, secretários, coordenadores e vice-coordenadores.

Na quarta-feira, Negrão recusou colocar uma fasquia para assumir o cargo, dizendo que depois dos resultados faria a sua leitura e "tiraria as consequências".

Apenas o deputado Pedro Pinto não votou, tal como já tinha admitido na reunião do grupo em que foram anunciadas eleições antecipadas.

Fernando Negrão foi o único candidato à sucessão de Hugo Soares, que convocou eleições antecipadas para a liderança parlamentar depois de o novo presidente do PSD, Rui Rio, lhe ter transmitido a vontade de trabalhar com outra direção de bancada.

Negrão apresentou uma lista de apenas sete vice-presidentes, contra os 12 anteriores, cinco dos quais foram apoiantes de Rui Rio.

Hugo Soares tinha sido eleito líder parlamentar em 19 de julho do ano passado com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo.

[Notícia atualizada às 18:04]