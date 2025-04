“Pretendemos tomar medidas imediatas para iniciar uma forte negociação com a Comissão Europeia para um regime transitório de auxílios estatais e maior flexibilidade na revisão do PRR, na utilização dos fundos de coesão e na definição do Plano Social para o clima”, afirmou a governante.

Meloni pretende que se identifiquem os recursos “começando pelos disponíveis e que não têm impacto nas finanças públicas” para que se inicie uma discussão sobre a “melhor forma de gastar esses recursos”.

A proposta ao executivo comunitário deverá ocorrer depois do encontro da responsável italiana com Donald Trump, no qual defenderá a abordagem zero por zero no âmbito das tarifas aduaneiras que os norte-americanos decidiram aplicar às importações e que no caso da União Europeia (UE) são de 20%.

A governante recordou que a Itália esteve entre os primeiros países a defender a abordagem de tarifa zero, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também reiterou na segunda-feira.

“A possibilidade de eliminar os direitos recíprocos sobre os produtos industriais existentes com a fórmula “zero por zero”, resumiu hoje Meloni, num encontro com empresas italianas, em Roma.

Na reunião com patrões de vários setores económicos, a chefe do Governo italiano argumentou que as tarifas “ameaçam ter impacto em empresas particularmente estratégicas” para a Itália como nas áreas automóvel ou agrícola.

“Já disse o que penso: acho que é uma decisão absolutamente errada da administração Trump. As economias ocidentais estão fortemente ligadas e estas políticas protecionistas incisivas acabarão por prejudicar tanto a Europa como os Estados Unidos”, alertou.

“Este novo ‘choque'” para a Europa, depois da pandemia da covid-19 e da invasão russa da Ucrânia, pode ser a oportunidade para enfrentar corajosamente algumas questões inevitáveis”, como a eliminação de tarifas que a UE “impôs a si própria”, como as “regras ideológicas” do Pacto Verde que “travam” o sistema de produção, argumentou a líder italiana.

Logo no início de janeiro, antes mesmo da tomada de posse de Trump, Meloni encontrou-se com o então Presidente eleito norte-americano, na Florida.

De acordo com a imprensa italiana, o encontro foi uma oportunidade para discutir o caso de Cecilia Sala, a jornalista italiana detida pelo Irão em dezembro, além das questões das tarifas e guerra na Ucrânia.

Na tomada de posse de Trump, a 20 de janeiro, Meloni foi a única líder dos 27 da UE a marcar presença.