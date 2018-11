Questionado pelos jornalistas no final do debate do Orçamento do Estado no parlamento, Fernando Negrão começou por dizer que não tinha lido a entrevista de Castro Almeida ao Público e Rádio Renascença.

“Eu não li a entrevista de facto, mas confesso que não me reconheço nessa afirmação, o grupo parlamentar está a funcionar com normalidade e com certeza que continuaremos a funcionar na mesma”, afirmou.

Negrão defendeu que “todos os partidos têm os seus problemas” e apontou a divergência recente entre o líder parlamentar do PS, Carlos César, e o secretário-geral do partido, António Costa, no caso das touradas.

“Se nós vamos transformar cada um destes problemas num problema interno gravíssimo, não falamos de outra coisa”, afirmou.

Instado a clarificar se discorda então do vice-presidente do PSD, que hoje disse recear o “suicídio coletivo” do partido perante o “ruído interno”, Fernando Negrão respondeu: “Obviamente que discordo desse diagnóstico”.

“O PSD é um partido popular e que vai continuar a sua vida, não há nenhum risco de rutura nem de colapso do PSD”, defendeu.

Negrão acrescentou ainda que só há dois partidos verdadeiramente populares em Portugal, o PSD e o PCP, e apontou como exemplo da mobilização social-democrata um evento no passado fim de semana em Esposende, que juntou mais de duas mil pessoas.