O líder parlamentar do PSD pediu hoje desculpas aos deputados por “algum excesso de linguagem” antes e depois da eleição da direção da bancada e disse acreditar que “os problemas” internos “estão resolvidos”.

O próprio Fernando Negrão confirmou, em declarações aos jornalistas, ter pedido desculpas após a reunião da bancada em foi feita “uma espécie de catarse” do que aconteceu com a sua eleição (realizada há uma semana), com 35 votos a favor, 32 brancos e 21 nulos, e em que admitiu existir “um problema ético” entre os deputados.

“Foi uma discussão mútua, em que todos fizemos uma espécie de catarse dos problemas que ocorreram. Todos os problemas estão resolvidos entre todos”, afirmou.

Negrão admitiu “algum exagero” de linguagem, escusando-se a dizer em que exagerou, se foi, por exemplo, quando admitiu problemas éticos na bancada face à possibilidade de nem todos os deputados da sua lista terem votado em si.