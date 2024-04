O blog, projeto do grupo Amigos do Convento, publica hoje uma mensagem da mulher de Salgueiro Maia. Nos 50 anos do 25 de abril, Natércia reconhece que o sonho do marido "vai-se tornando realidade".

25 de abril 1974, Praça do Município, Braga. Foto de José Delgado, cedida por Hugo Delgado. 24