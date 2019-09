Fernando Rosas foi o primeiro a discursar no comício desta segunda-feira à noite em Torres Novas, distrito de Santarém, e trazia no guião aquelas que considera ser "as quatro coisas novas" desta campanha.

Na explicação da segunda novidade desta campanha eleitoral - o facto de, para o eleitorado, ter emergido à esquerda do PS uma esquerda "capaz de cumprir com responsabilidade os compromissos de devolver às pessoas uma parte dos seus direitos" - Rosas fez uma declaração.

"Gostámos da geringonça e ela foi um começo de justiça social para quem trabalha. Para nos é um passado respeitável, é um trabalho a continuar, é um caminho a prosseguir", enalteceu.

Foi precisamente em nome desta experiência que, já quarta e última novidade desta corrida eleitoral, o fundador do BE voltou a jogo com as maiorias absolutas e os avisos para o que considera serem os seus perigos.

"Pedimos, nestas eleições, ao eleitorado, duas coisas. Primeira que, pelo seu voto, impeça a repetição de qualquer maioria absoluta; segunda que reforce a esquerda à esquerda do PS, e antes demais a esquerda que fez drasticamente a diferença que é o BE, para podermos, como diz a cantiga, navegar", apelou.