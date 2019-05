"O presidente da Assembleia da República transmitiu à presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa [Teresa Leal Coelho, PSD] a preocupação da Mesa da Assembleia da República, por si comungada, com o cumprimento da lei - na letra e no espírito - e, bem assim, com o cumprimento das regras de acesso à informação sujeita a segredo bancário e de supervisão", pode ler-se numa nota enviada à agência Lusa.

A mesma nota refere ainda a preocupação da Mesa e do presidente do parlamento "com o respeito pelas disposições legais relativas à proteção de dados pessoais".

O gabinete de Ferro Rodrigues confirmou também a entrega dos documentos à Comissão de Orçamento e Finanças.

"A informação recebida do Banco de Portugal no dia 23 de maio (...), que se encontrava à guarda do presidente da Assembleia da República desde essa data, foi entregue à presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, na presença do presidente da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco [Luís Leite Ramos, PSD]", revela também o apontamento, acrescentando que para tal foi "lavrado competente Auto de Entrega".