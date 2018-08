Espetáculos musicais, artesanato, gastronomia e atividades desportivas nos Açores. De 3 a 12 de agosto, as ruas de Praia da Vitória recebem Gabriel o Pensador, Blaya, Dillaz e Carolina Deslandes.

São dez dias de animação e tradição que vão acontecer na Praia da Vitória, na ilha Terceira. De 3 a 12 de agosto, as Festas da Praia - realizadas em agosto para celebrar a Batalha da Praia que deu a vitória aos liberais sobre os absolutistas em 1829 - destacam-se este ano pela aposta num cortejo de abertura que pretende ser um espetáculo de rua.

O desfile de abertura realiza-se um dia depois do começo das festas e tem como tema "Ao Sabor da Dança”. O vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Carlos Armando Costa, afirma que o objetivo é "tentar passar de um cortejo de abertura para um espetáculo de abertura e pensámos que este seria um bom tema para se fazer esta experiência”.

A diferenciação perante as restantes festas tradicionais açorianas é a aposta deste ano, numa festa que pretende relacionar-se com a dança.

“Na nossa ilha, as nossas festas de uma forma ou de outra são sempre todas relacionadas com dança: ou são folclore, ou danças de Carnaval, ou são danças de salão… Acho que isto é uma forma de mostrar outros estilos de dança que se calhar não temos cá, mas acho que vai atrair bastante gente, porque é tudo com um grande movimento", afirma a diretora artística das festas, Sara Barcelos.

Para além dos ritmos que vão dar vida às principais ruas da Praia da Vitória - onde se destaca o Tango, flamengo, salsa, samba e Broadway -, a música é outro ponto alto, com atuações de Gabriel o Pensador, Crazy Town, Nelson Freitas, Miguel Araújo, Blasted Mechanism, Bárbara Bandeira, Blaya, Dillaz e Carolina Deslandes.

A adesão ao evento tem vindo a aumentar, com destaque para as comunidades emigrantes dos Estados Unidos e do Canadá, onde os voos com destino à ilha Terceira esgotaram antes de abril.

“Isso é notório de ano para ano, porque nós temos feito uma divulgação que tem dado os seus frutos. É frequente ver pessoas que não vinham cá há 20/30 anos e que começam a vir quase todos os anos e até os filhos, que têm pouca afinidade, vêm cá a primeira vez, gostam e acabam por vir mais vezes”, salienta Carlos Armando Costa.

O investimento no desfile - que conta com três carros alegóricos e cerca de 60 figurantes - é de 84 mil euros. Touradas, artesanato, gastronomia e atividades desportivas fazem também parte das Festas da Praia que, no total, têm um orçamento global de 462 mil euros - cuja Câmara Municipal, com o objetivo de aumentar a participação privada, apenas comparticipou 237 mil euros.

As festas da Praia da Vitória - que vão obrigar a condicionantes à circulação automóvel no município - estão a ser preparadas desde maio e realizam-se de 3 a 12 de agosto.