Na mesma nota, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, refere estar solidária “com a decisão de adiamento deste grande evento”, garantindo partilhar com a organização “a exigência não só na qualidade dos eventos” proporcionado aos visitantes do concelho “como também na segurança dos mesmos”.

A autarca deixa a garantia que “as gentes de Portimão tudo farão para proporcionar experiências inesquecíveis, postais ilustrados que certamente ficarão guardados nas memórias da arte de bem receber.”

Também citado, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, saúda “a decisão tomada pela organização do festival”, reforçando que “Portugal tem justamente granjeado o reconhecimento internacional pela capacidade na prevenção e controle da pandemia” considerando esta medida como mais um “contributo dado para reforçar a segurança do destino e a confiança dos turistas”.

Os promotores do evento terminam referindo que irão “aguardar pela legislação que vier a ser aprovada”, garantindo que cumprirão “escrupulosamente a lei portuguesa e todos os direitos dos consumidores”.

Congratulam-se ainda com a hotelaria de Portimão que “garantirá, em 2021, as mesmas condições de estadia e preço a todos os festivaleiros do Afro Nation”.

O Festival Afro Nation Portugal aconteceu pela primeira vez em 2019, na Praia da Rocha, em Portimão, acolhendo mais de 25.000 pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido.