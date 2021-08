Ainda não há certezas da ligação direta, mas, segundo notícia da BBC News, das 50 mil pessoas que estiveram no festival em Newquay – que tem agora os três locais com maiores taxas de infeção em Inglaterra – entre 11 e 15 de Agosto, cerca de 4.700 encontram-se infetadas com o novo coronavírus, dos quais cerca de 800 casos são de pessoas que vivem na Cornualha. A equipa de saúde pública local afirmou que só saberá “o quadro completo dentro de mais alguns dias".

"Dessas pessoas, três quartos têm entre 16 e 21 anos, que é exatamente o perfil das pessoas que conhecemos que frequentam o festival", acrescentaram.

A organização do Boardmasters Festival não exigia o uso de máscara, este era apenas aconselhado. No entanto, era exigida a apresentação do certificado de vacinação, um teste PCR negativo, ou prova de imunidade a todos os portadores de bilhete com mais de 11 anos.

Foi ainda solicitado um segundo teste negativo aos participantes que acamparam no festival. De acordo com um porta-voz da organização, “devido a estas medidas, mais de 450 pessoas que de outra forma estariam em risco de transmitir o vírus não compareceram ou deixaram o festival mais cedo”.

Acrescentaram: "Estamos ansiosos por partilhar a nossa experiência de dirigir o festival nas circunstâncias atuais com outros grandes eventos, para que todos possamos continuar a proporcionar benefícios económicos necessários às nossas comunidades mais vastas e entretenimento ao nosso público leal".

Apesar do número possível de infeções ligadas ao festival — que eram esperadas, mesmo com as medidas de prevenção —, estas não se a estão "a traduzir em casos de doença grave, com risco de vida".