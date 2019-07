De acordo com informação disponibilizada à Lusa pela organização do festival, Afrojack tem atuação agendada para as 17:30 e Alesso sobe ao palco às 21:30, num primeiro dia que conta ainda com Olga Ryazanova, Vigel, Fedde le Grand, Radical Redemption e, a fechar a noite, os dj residentes Rich & Mendes.

No sábado, os destaques vão para DJ Snake, o francês que junta a música eletrónica de dança ao hip hop (e que também regressa à Figueira da Foz onde atuou em 2016), e Ozuna, o porto-riquenho estrela de reggaeton que se apresenta em palco com 12 bailarinas.

Num dia em que Magnificence, Jay Hardway e Netsky completam o cartaz, Dj Snake sobe ao palco às 22:00, precedendo os Blaster Jaxx (23:20), holandeses que foram uma confirmação de última hora do Somnii. Já Ozuna tem atuação marcada para as 18:20, imediatamente após Redfoo (17:00), o cantor, dançarino, rapper e dj californiano, mais conhecido por ser uma das ‘metades' dos LMFAO, dupla autora de hits como "Party Rock Anthem" e "Sexy and I Know It".

"Redfoo é dos melhores espetáculos, muito divertido", assinalou Marco Azevedo.

No domingo, último dia do Somnii (conhecido popularmente entre os festivaleiros por Sunset), os pontos altos vão para as atuações, às 22:00, do holandês Don Diablo, 7.º melhor dj do mundo no top da DJ Mag. Imediatamente antes, às 20:50, sobe ao palco principal do festival o ‘rapper' norte-americano Tyga, num cartaz de encerramento que inclui ainda Third Party, Jonas Blue, James Hype, Lost Kings e Lvndscape.

Por seu turno, o palco secundário terá uma curadoria diferente em cada um dos três dias e espetáculos agendados ao longo da tarde: na sexta-feira, entre as 15:00 e as 19:00, o alinhamento está a cargo da maior plataforma nacional de hip hop, o Rimas e Batidas, e conta com Geeks Are, Spliff, Valas e Dealema. No sábado, a curadoria é de Dj Cruzfader (Orelha Negra, Dynamic Duo e Coldfinger) e o alinhamento, para além do próprio, inclui, DJ Neslley, DJ Fifty, Domi, Sippinpurpp, Stik Up, Waze e Phoenix RDC.

No último dia, a promotora de eventos Swag On leva ao palco secundário do Somnii Hype Myke, Rusty e Double Cheese, para além de Piruka, o rapper considerado o campeão do' youtube' nacional.