A notícia é revelada na edição de hoje do Expresso mas reporta ao final de junho, altura em que uma grávida infetada com o vírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, perdeu o bebé de oito meses. A mãe estava assintomática e só soube que estava infetada quando deu entrada no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) e fez o teste.

“Sendo o feto positivo para SARS-CoV-2 e tendo sido uma gravidez vigiada, pode presumir-se que a infeção esteve na origem da morte”, disse ao Expresso Antónia Nazaré, diretora do Departamento da Mulher do HFF, que abrange as áreas de Obstetrícia, Ginecologia e o Bloco de Partos.

Trata-se de um caso muito raro que deverá ser agora investigado para que se possa melhor compreender o que se passou.

Em Portugal, já nasceram mais de 150 bebés de mães infetadas com o novo coronavírus, mas só em duas situações houve transmissão in utero.

Estudo revelou baixa percentagem da infeção em grávidas

Um estudo realizado pelo Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), em abril e maio, e divulgado esta semana revelou uma percentagem baixa de grávidas em trabalho de parto positivas à covid-19 e todas sem sintomas da doença.