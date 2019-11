O baptismo do "Avião Raul Solnado", assim o designa a transportadora aérea portuguesa no convite enviado à imprensa, acontecerá esta quinta-feira, 21 de novembro, pelas 15h30 no hangar 6 da TAP no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

"A TAP presta homenagem a um dos maiores ícones da televisão portuguesa", refere a nota, na data em que se celebra exatamente o dia mundial da caixa mágica.

Depois de homenagear Jorge de Sena, Agustina Bessa-Luís, Carlos Paredes e, mais recentemente, Zé Pedro, a TAP escolheu outro nome das artes para baptizar um dos seus novos aviões.

Raul Solnado morreu, aos 79 anos, a 8 de agosto passado de 2009.