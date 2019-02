A fiança do cantor americano R. Kelly, acusado de abuso sexual agravado, foi fixada em um milhão de dólares - aproximadamente 882 mil euros - neste sábado, durante uma audiência num tribunal de Chicago.

Os promotores disseram ter provas de ADN contra o cantor, que foi detido na noite de sexta-feira.R. Kelly, de 52 anos e estrela americana de R&B, indicado como autor de diversos casos de assédio e abuso durante décadas, recebeu formalmente 10 acusações de abuso sexual agravado.

As acusações remetem para casos ocorridos entre 1998 e 2010 e envolvendo quatro mulheres, três delas menores à época dos crimes, com idades entre os 13 e os 16 anos.

A acusação surge depois do advogado Michael Avenatti ter, a 14 de fevereiro, entregue ao procurador uma cassete VHS onde o cantor, alegadamente, aparece a ter relações sexuais com uma menor. Não se sabe se as acusações estão diretamente relacionadas com esta nova prova, mas Avenatti aludiu na sua conta de Twitter que "depois de 25 anos de abuso sexual e ataques a raparigas menores, o dia do acerto de contas chegou para R.Kelly".

"Segundo a emissora CNN, que teve acesso ao vídeo entregue às autoridades, dois homens aparecem nas imagens e "pode-se ver um homem nu que parece ser R. Kelly a ter relações sexuais com a menina", descreve o canal, mas "não é possível determinar a sua idade apenas pelo vídeo".

Existem acusações de pedofilia e agressão sexual a pender sobre R. Kelly há décadas, apesar de grande parte não ter resultado em acusações formais. A exceção remete para 2002, quando o cantor foi indiciado por 21 crimes num caso de pornografia infantil relativo a uma gravação que fez em 1998. Nesse vídeo, R.Kelly parecia também estar a abusar sexualmente de uma rapariga de 14 anos, mas o cantor foi ilibado em 2008.

No ano passado, R. Kelly foi acusado de ter um culto sexual de mulheres cativas contra a sua vontade, abusando delas física e mentalmente. Já em 2019, o seu nome veio à tona novamente após o lançamento, no início do ano, do documentário de seis horas "Surviving R.Kelly", onde várias mulheres o acusam de abusos sexuais e comportamento predatório que durará há várias décadas.

R. Kelly esteve casado, por um breve período, em 1994, com a jovem estrela Aaliyah, de 15 anos, união que os pais terão anulado posteriormente. A cantora e atriz faleceu num acidente aéreo.

O acumular de acusações começou a ter repercussões profissionais para o músico. A plataforma de streaming de música Spotify optou por retirar R.Kelly das suas playlists no ano passado, mas voltou atrás na sua decisão depois de vários artistas, como Kendrick Lamar, ameaçarem boicotar o serviço por considerarem a iniciativa uma forma de censura. No entanto, o crescer da contestação pública ao cantor foi uma das razões para a empresa sueca estrear o botão de "mute" na plataforma, que permite aos utilizadores ocultar as músicas de um determinado artista.

No entanto, com o lançamento do documentário neste ano, vários artistas começaram a distanciar-se e a renegar trabalhos que tiveram com o cantor, como Lady Gaga, que pediu para remover a canção "Do What U Want", assinada com ele, de todas as plataformas de streaming. Outra consequência para R.Kelly foi o facto da editora Sony Music ter rescindido o contrato que tinha o cantor.

*com agências