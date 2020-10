A 12 outubro, reunida em Fátima, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pediu que os cemitérios se mantenham abertos nos dias de Todos os Santos e de Todos os Fiéis Defuntos, a 1 e 2 de novembro, desde que salvaguardadas as condições de segurança.

"O Conselho Permanente acha que não é apropriado que se encerre, pura e simplesmente, os cemitérios, mas isso depende do diálogo que decorrer dos párocos, das paróquias e das dioceses com as entidades locais que tutelam os cemitérios", disse na altura aos jornalistas o secretário da CEP, Pe. Manuel Barbosa.

O padre lembrou, todavia, que "não depende da Igreja a gestão da grande maioria dos cemitérios nacionais" e disse que a CEP confia que "as autarquias e entidades que os tutelam saberão interpretar as exigências do bem comum" em contexto de pandemia de covid-19.

Neste âmbito, foi pedido que fosse encontrado "um justo, mas difícil, equilíbrio entre os imperativos de proteger a saúde pública e o respeito pelos direitos dos cidadãos".

Por sua vez, o governo decidiu agir, considerando a habitual movimentação de pessoas no fim-de-semana em causa e o agravamento dos contágios. Desta forma, a partir das 00:00 de 30 de outubro e até às 23:59 de 3 de novembro é proibida a circulação entre concelhos em Portugal continental.

A medida vai travar, em certa medida, as romarias aos cemitérios e consequentes encontros entre famílias. Para que a data seja recordada, o governo decretou ainda o dia 2 de novembro como dia de luto nacional para prestar homenagem "a todos os falecidos", relembrando em particular as vítimas mortais da covid-19.

Contudo, as celebrações católicas nos dias 1 e 2 de novembro continuam a existir e, por isso, a Conferência Episcopal Portuguesa deixou alguns indicações que fiéis e párocos devem considerar:

Devem ser consideradas "medidas suplementares de proteção" nos cemitérios: obrigatoriedade do uso de máscaras e o controlo do número de visitantes, em simultâneo, estabelecendo um limite máximo;

As celebrações terão lugar nas igrejas e noutros espaços utilizados para o efeito nestes tempos de emergência, cumprindo as regras já estabelecidas;

Deve ser considerado o aumento da oferta de celebrações, "sobretudo no dia 2 de novembro, em horários que sejam mais convenientes à comunidade", de forma a evitar grandes aglomerações;

É ainda recomendado que os párocos considerem, "em coordenação com as autoridades locais, a possibilidade de celebrar a Eucaristia nos cemitérios";

"Quanto às romagens que é costume realizar nos cemitérios", é pedido que estas "se façam com acompanhamento mínimo, respeitando sempre as normas de segurança e de saúde".

Apresentadas as recomendações por parte da Igreja Católica e sabidas as normas implementadas pelo Governo, cabe depois a cada autarquia definir as regras a considerar para os cemitérios de cada concelho.

Por todo o país, são várias as opções: alguns cemitérios vão encerrar totalmente, outros mantêm-se abertos — mas com limitações e diferentes horários. Em comum têm as habituais indicações, aplicadas a quase tudo nos últimos meses: é necessário manter o distanciamento social, higienizar as mãos e cumprir a etiqueta respiratória, utilizando também máscara na presença de outros indivíduos.

Concelhos com cemitérios abertos, mas com limitações

Os cemitérios de Faro vão estar abertos nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, mas limitados a um máximo de 50 pessoas em simultâneo com obrigatoriedade do uso de máscara no interior;

A Câmara de Castelo Branco anunciou que vai manter o cemitério municipal aberto, ininterruptamente, entre as 8h30 e as 18h00, no período entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro. "Vamos manter um controle de fundo, com higienização à entrada do cemitério e distanciamento social", afirmou o autarca José Augusto Alves;

Os cemitérios de Viana do Castelo vão estar abertos nos dias 1 e 2 de novembro com limitação de permanência até 30 minutos, lotação definida para cada situação, e sem ajuntamentos com mais de cinco pessoas;

Marinha Grande manterá abertos os cemitérios nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro. Nestes dias, estes espaços terão horário alargado das 08h30 às 18h30. A autarquia recomenda o uso de utensílios próprios (baldes, regadores, vassouras, pás, etc.) evitando a partilha dos mesmos e a presença de apenas 2 pessoas por sepultura;

Na autarquia de Olhão, o cemitério Municipal de Olhão e o cemitério Municipal 16 de Junho estarão abertos para visitas nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, com limitação de entradas em simultâneo. Os visitantes só poderão entrar de hora a hora, e com tempo de permanência de 30 minutos (por exemplo: entrada às 09h00 e saída às 09h30; nova entrada às 10h00 e respetiva saída às 10h30, e assim sucessivamente). Será proibida a manutenção e limpeza das sepulturas e jazigos;

A Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço informou que vai manter abertos os cemitérios do concelho, "reforçando, no entanto, as medidas preventivas de forma a mitigar o risco de um eventual contágio". Os visitantes poderão entrar das 8h00 às 19h00, mas estão previstas limitações de pessoas: o acesso é limitado a 250 pessoas em simultâneo nos cemitérios de São Salvador do Mundo e Santo Quintino e 200 pessoas no Cemitério de Sapataria. Foi ainda informado que é obrigatória a utilização de máscaras e a desinfeção das mãos à entrada. Para os trabalhos de ornamentação, cada visitante deve levar os seus próprios utensílios;

A Câmara de Bragança informou que os dois cemitérios da cidade vão manter-se abertos no Dia de Todos os Santos, com limitação de pessoas e de tempo de permanência. Desta forma, o acesso e permanência nos cemitérios do Toural (velho) e do Santo Condestável vão ter regras entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, com a lotação reduzida a 125 pessoas no primeiro e a 75 pessoas no segundo. O horário será entre as 8h00 e as 18h30 e a ocupação fica limitada "ao máximo de 0,05 pessoas por metro quadrado" e a permanência no local será "pelo tempo estritamente necessário, num máximo de 30 minutos". Além disso, será ainda obrigatória a desinfeção das mãos à entrada dos cemitérios e proibida a "partilha de materiais de limpeza, a não ser que sejam manuseados com luvas";

O município de Vila Real decidiu "implementar medidas excecionais" que condicionam o acesso aos cemitérios no fim de semana que inclui o Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro. O período de funcionamento dos cemitérios será das 7h30 às 19h00, a entrada estará sujeita a lotação e a permanência não deverá ultrapassar os 30 minutos seguidos. As casas de banho estarão encerradas, é obrigatória a utilização de máscara no interior do cemitério, bem como a desinfeção das mãos. A autarquia informou ainda que é obrigatório o uso de luvas para o manuseamento de baldes, vassouras e outros equipamentos de utilização coletiva e, sempre que possível, será definido um circuito de entrada e saída no respetivo cemitério.

Os quatro cemitérios do concelho do Funchal vão estar abertos no próximo domingo, Dia de Finados, mas com limitação do número de entradas, de pessoas de cada família e do tempo de permanência no espaço, anunciou hoje a Câmara Municipal. “Os acessos aos cemitérios serão, assim, limitados em relação ao número de pessoas, através de controlo de entradas, e o tempo de visita será restringido a 20 minutos, assim como a duas pessoas por cada família”, é descrito. No quatro cemitérios existentes no concelho foi estabelecido uma lotação máxima, que no caso do de São Martinho é de 50 pessoas de cada vez, no de São Gonçalo 20 visitantes em simultâneo, no de Santo António 15 e no do Monte apenas 10. A Câmara Municipal salienta que vão ser disponibilizados dispensadores de solução antissética à base de álcool em pontos estratégicos dos cemitérios, de fácil acesso aos utilizadores e colaboradores, e que será obrigatória a utilização de máscara.

Os cemitérios da cidade de Seia estão com horário alargado até 01 de novembro, para permitir que os cidadãos possam visitar aqueles espaços que estão sujeitos a restrições impostas pela pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado Segundo um aviso da Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, até sexta-feira o horário de funcionamento dos dois cemitérios da cidade é das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 20:00, e no sábado e no domingo (01 de novembro) das 09:00 às 22:00.

Os dois cemitérios municipais do concelho de Loures vão permanecer abertos no dia 01 de novembro, com limite de lotação e de duração de visitas, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a Câmara Municipal. Em comunicado, a autarquia do distrito de Lisboa informa que os cemitérios municipais de Loures e de Camarate estarão abertos ao público no Dia de Todos os Santos entre as 09:30 e as 17:00, com controlo de entrada e saída de visitantes, para "cumprir a lotação estipulada", sendo obrigatório o uso de máscara e desinfeção das mãos. No cemitério de Loures, a lotação permitida será de 25 pessoas em simultâneo, enquanto no de Camarate será de 50. "Face ao limite de lotação recomenda-se visitas breves, que não excedam os 20 minutos", aponta a nota.

Concelhos com cemitérios encerrados

Gondomar encerra cemitérios entre 30 de outubro e 2 de novembro;

Guimarães e Esposende encerram cemitérios dia 1 de novembro;

Porto e Vizela encerram cemitérios nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro;

Guimarães, Estarreja e Póvoa de Varzim encerram cemitérios nos dias 31 de outubro e 1 de novembro;

Braga encerra cemitérios nos dias 1 e 2 de novembro;

O cemitério municipal de Vila Nova de Famalicão vai estar encerrado em 31 de outubro e 1 de novembro. Para minimizar as consequências da medida e possibilitar o acesso das pessoas, a Câmara vai prolongar o horário de abertura de verão do cemitério municipal até ao dia 08 de novembro, o que significa que pode ser visitado diariamente (com exceção dos dias 31 de outubro e 1 de novembro) entre as 7h00 e as 20h00;

Matosinhos encerra cemitérios nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. Contudo, para possibilitar que as pessoas prestem homenagem aos seus familiares sepultados, o município decidiu alargar o horário dos 14 cemitérios nos dias 28, 29 ,30 de outubro e 2 de novembro, abrindo das 07h00 às 20h00;

Murtosa encerra cemitérios nos dias 1 e 2 de novembro. É assegurado o funcionamento dos cemitérios de 26 a 31 de outubro, “por forma a possibilitar o arranjo e embelezamento das sepulturas e a homenagem por parte de familiares e cuidadores”, mediante determinadas condições;

O cemitério municipal de Oliveira de Azeméis e o de Cucujães, ambos em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, vão estar encerrados ao público. O primeiro estará encerrado nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro e o segundo fecha logo no dia 30.

Portugal Continental entrou às 00:00 de quinta-feira da semana passada em situação de calamidade, devido ao aumento do número de casos de covid-19, com novas regras restritivas para travar a expansão da pandemia. A situação de calamidade vai manter-se, pelo menos, até 31 de outubro, altura em que o Governo fará uma reavaliação.