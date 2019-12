No sábado, num bairro residencial de Houston, uma das principais cidades do estado do Texas, pelo menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas após um ataque a tiro durante as filmagens de um vídeo em que participavam homens na casa dos 20 anos e de ascendência hispânica.

Anualmente, 36.000 pessoas morrem nos Estados Unidos - um dos países com a população mais armada do mundo - por disparos de arma de fogo, um número que abrange suicídios, homicídios, acidentes e tiroteios nos quais participou a polícia.

O Texas em particular tem sido cenário de tiroteios que comoveram a opinião pública e agitado ainda mais o debate sobre o direito, consagrado pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, ao porte de armas.

A 3 de agosto, um homem entrou uma loja da Walmart e abriu fogo El Paso, Texas. Deixou 22 pessoas mortas.

A 5 de novembro de 2017, um homem matou 25 fiéis e feriu outros 20 que participavam de uma missa numa igreja batista na comunidade rural de Sutherland Springs, Texas.