A filha e o genro do presidente Donald Trump ignoraram as recomendações do governo federal para o confinamento durante a pandemia do novo coronavírus, confirmou esta terça-feira a Casa Branca.

Ivanka Trump e o marido, Jared Kushner, viajaram de Washington para um dos campos de golfe da família em Bedminster, New Jersey, para passar a Páscoa judaica, que começou a 8 de abril e termina esta quinta-feira. Kushner é judeu e Ivanka converteu-se antes de se casar com ele. Confirmando a notícia publicada pela primeira vez pelo New York Times, a Casa Branca disse que a viagem não envolve mais contactos externos do que se Ivana e Kushner tivessem ficado em sua casa em Washington. "Ivanka, com a sua família imediata, celebrou a Páscoa numa instalação fechada considerada uma casa de família. O seu deslocamento não foi diferente do que faria para o trabalho e o local era menos povoado do que a área em torno de sua casa em Washington", informou a Casa Branca. "Enquanto em Bedminster pratica o distanciamento social e trabalha remotamente, Ivanka escolheu fazer uma festa particular com a sua família", acrescentou. A capital Washington está sob ordens de "ficar em casa", o que significa que as pessoas devem evitar fazer viagens não essenciais. A medida forçou milhões de americanos a trocar as suas tradicionais reuniões familiares de fim de semana de Páscoa por reuniões através da internet. Ivanka Trump, que também é assessora presidencial, usou a sua fama nas redes sociais para pedir aos americanos que sigam diretrizes que ajudam a impedir a dispersão da Covid-19. "Os sortudos o suficiente para poder ficar em casa, por favor, façam isso", disse num vídeo no final de março. "Cada um de nós desempenha um papel na redução da propagação e o distanciamento social salva vidas", acrescentou, reconhecendo o "enorme desafio individual e coletivo" das pessoas que estão confinadas. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.