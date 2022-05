O filho mais velho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ouvido pela comissão da Câmara dos Representantes que investiga a invasão do Capitólio, revelaram hoje à agência Associated Press (AP) duas fontes ligadas ao processo.

Donald Trump Jr. teve esta terça-feira o encontro com o comité responsável por investigar o ataque ao Congresso norte-americano, ocorrido em 06 de janeiro de 2021, quando apoiantes do ex-presidente dos EUA tentaram impedir a confirmação da eleição do atual Presidente, Joe Biden. Duas fontes ligadas ao processo, que falaram sob a condição de anonimato, confirmaram à AP a reunião de Trump Jr., que é uma das quase 1.000 testemunhas que a comissão de investigação tem inquirido para apurar os factos do maior incidente contra o Capitólio em mais de dois séculos. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram