“Isso é uma coisa que nunca me pode passar pela cabeça”, vincou, apontando que se isso acontece “nem sequer começava” esta jornada.

“Nem que partisse um braço e tivesse que pôr um gesso, eu teria de continuar”, porque “para a frente é que era o caminho”, reforçou.

Desta viagem, Filipe Gouveia guardará peripécias, como aquela vez em que uma pessoa saltou de uma varanda e lhe caiu “literalmente em cima”.

A meteorologia e a bicicleta, com uma bandeira que anunciava a causa e o desafio, também deram uma ajuda.

“Eu nem um furo tive, nada, a bicicleta portou-se maravilhosamente. Tive muita sorte também com o tempo, com a temperatura, com o vento”, adiantou, lembrando que só teve “dois dias maus”.

Por isso, considerou, “felizmente” não se pode queixar porque “valeu a pena em todos os aspetos”.

Questionado sobre a maior dificuldade que enfrentou, o ciclista elegeu a solidão até mais do que as dores que, apesar de se fazerem sentir, não o levaram a parar.

“Estive 14 dias sozinho, depois já tive alguma companhia, mas nos primeiros 14 dias a solidão pesa muito”, pois “estar sozinho na estrada durante oito horas em média é muito difícil, custa muito, o tempo não passa e esse é o principal problema”, assinalou.

Apesar das diversidades, esta jornada cumpriu o seu propósito e permitiu a Filipe trocar “muita experiência não só em França, como em Espanha e aqui em Portugal com doentes, com associações, com organizações que mostraram que há muito que se pode fazer ainda e muito que deve ser feito ao nível do tratamento, mas também do dia-a-dia destes doentes nas empresas, nos seus locais de trabalho, para que possam ter uma vida um pouco melhor”.

“Já fui passando [a mensagem], mas obviamente teremos mais conversas para mostrar algumas coisas que foram feitas e, acima de tudo também, aquilo que foi feito em Bruxelas, no Parlamento Europeu, entre a plataforma europeia da esclerose múltipla e os nossos deputados, que estiveram presentes no primeiro dia e que espero que continuem a trabalhar no bom sentido para que esta doença seja melhor tratada do que é hoje em dia”, acrescentou.

Filipe Gouveia, que está pedala coisa causas sociais desde 2012, assinalou que a esclerose múltipla - patologia crónica e autoimune, que afeta mais 8.000 pessoas em Portugal - “é uma doença silenciosa, muitas vezes não se vê, e os doentes acabam por não ser compreendidos porque, aparentemente, muitas vezes têm um aspeto perfeitamente normal”.