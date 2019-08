A Guarda Civil tomou conhecimento do caso através de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Nele é possível ver um homem, que se soube ser funcionário de uma empresa de distribuição de eletrodomésticos, a atirar um frigorifico por uma ravina, enquanto se ria do que estava a fazer.

Apesar de só ele surgir no vídeo, é possível ouvir a voz de quem o filma. Quando o aparelho é atirado para a ravina essa pessoa goza com a situação dizendo, ironicamente, que está "reciclando".

Segundo a imprensa espanhola, o homem já foi despedido e vai ter de pagar uma multa de 45 mil euros. As autoridades não tiveram dificuldade em identificar o autor do crime ambiental uma vez que este tinha a cara e a matrícula do automóvel em que se deslocava visíveis.

Identificado, as autoridades obrigaram o homem a recuperar o eletrodoméstico e filmaram o momento. Essas imagens foram publicadas nas redes sociais da Guardia Civil e, à semelhança do primeiro vídeo, tornou-se virais.

As autoridades espanholas informaram entretanto que, nos últimos dias, se encontram a investigar outro caso semelhante, de uma pessoa que se terá desfeito de uma máquina de lavar roupa também num penhasco.