A Polícia de Segurança Pública "vai reforçar o policiamento nas zonas onde vão decorrer os festejos, empenhando polícias de diferentes valências policiais", informou o comando metropolitano do Porto.

"Durante as festividades, a Polícia estará atenta à criminalidade associada a este tipo de acontecimentos, mormente, furto por carteirista e furto no interior de veículo automóvel" revela o COMETPOR em comunicado enviado ao SAPO24.

A partir de sábado, Porto e Gaia têm condicionamentos e cortes de trânsito, que serão efetuadospela PSP, em colaboração com as Polícias Municipais. As autoridades pedem especial atenção ao "encerramento à circulação pedonal no tabuleiro superior da ponte D. Luís I, no período compreendido entre as 14H00, do dia 23 e as 04H00 do dia 24 de junho.

A PSP "recomenda a utilização de transportes públicos, bem como a adoção de medidas de autoproteção, não devendo ser deixados objetos de valor no interior de veículos e prestar atenção aos bens pessoais (carteira, telemóvel, máquina fotográfica). Para qualquer situação de emergência deve ser de imediato acionado o número europeu disponível para o efeito 112”.

Com incidência mais a norte, esta segunda feira vai ser de festa em Angra do Heroísmo, Horta, Porto Santo, Calheta, Figueira da Foz, Tavira, Moura, Almada, Alcácer do Sal, Lousã, Lourinhã, Alcochete, S. João da Pesqueira, Armamar, Castelo de Paiva, Sertã, Tabuaço e Mértola, que também comemoram o feriado municipal a 24 de Junho.