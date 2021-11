Num comunicado, a que a Lusa teve acesso, a AT adianta que a droga estava acondicionada em barras na mala, sem qualquer mercadoria que a dissimulasse.

O produto apreendido foi entregue à Polícia Judiciária, entidade competente para a investigação criminal do tráfico e estupefacientes.

Ao longo as últimas semanas os serviços da Alfândega da AT efetuaram várias apreensões de cocaína nos aeroportos de Lisboa e do Porto, escondida em malas provenientes do Brasil.

A principal diferente face à operação agora divulgada está no facto de nas apreensões anteriores a droga estar dissimulada em fundos falsos das malas, o que desta vez não acontecia.