“Até agora, recebemos pedidos de financiamento de emergência de cerca de 20 países, com a expectativa de receber em breve pedidos de ajuda de outros 10 países ou mais”, escreveu Abebe Aemro Selassie, num artigo de opinião publicado em conjunto com a assessora Karen Ongley no blogue do FMI.

No texto refere-se que os primeiros acordos financeiros deverão estar assinados no princípio de abril.

“O que começou como uma crise de saúde pública é hoje uma crise económica mundial de grandes proporções, e o nosso receio é que os países africanos sejam duramente atingidos”, lê-se no texto, que alerta que as condições dos países africanos são hoje muito diferente das circunstâncias com que enfrentaram a anterior recessão mundial, em 2009.

“Há 10 anos, a região conseguiu ser poupada do pior da crise financeira mundial, com níveis reduzidos de endividamento, a maioria dos países tinha espaço para elevar os gastos e conseguiu implementar medidas de política anticíclicas”, lembram os autores, apontando que “os países estavam também menos integrados aos mercados financeiros internacionais e, por isso, a interrupção do financiamento afetou apenas um pequeno número deles”.

Hoje, alertam, o panorama é bastante diferente: “Nenhuma dessas condições se aplica à situação atual, já que muitas economias subsaarianas têm margem limitada nos seus orçamentos para elevar os gastos, e são mais dependentes dos mercados internacionais de capitais”.