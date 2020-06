A iniciativa, que visa apoiar estas instituições na definição dos seus planos de contingência, surge no âmbito da campanha "Desconfinar Jovem - A Tua Causa", que, ao longo dos próximos meses, terá diversas iniciativas para apoiar os jovens no regresso às rotinas.

A par das medidas transversais definidas pela Direção-Geral da Saúde, o manual traça um plano de contingência para diversos cenários, como devem funcionar as instalações e de que forma deve ser realizado o atendimento ao público e as atividades, sejam formativas ou recreativas, como espetáculos, eventos e campos de férias.

"Apesar da baixa probabilidade de os jovens serem afetados de forma severa pela covid-19, podem, sem saber, ser um veículo de transmissão do vírus para grupos de risco, incluindo as suas famílias, pelo que todos os cuidados são poucos. Queremos todos voltar à atividade associativa, mas temos a responsabilidade de o fazer em total segurança e este manual vem ajudar nessa tarefa, com o contributo essencial da ENSP", afirma Tiago Manuel Rego, presidente da FNAJ em comunicado.

O manual, que está já disponível online, no 'site' da federação, foi elaborado em estreita colaboração com a ENSP.