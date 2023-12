Em comunicado, a FNE anunciou que o livro será entregue no Ministério da Educação pelas 15:00 de sexta-feira, reunindo cerca de mil mensagens que começaram a ser recolhidas em outubro e que “refletem as múltiplas insatisfações sentidas por docentes, pessoal de apoio educativo e alunos no início deste ano escolar em relação às políticas educativas deste governo e a ausência de medidas urgentes para a resolução dos problemas da educação”.

“Apesar da permanente disponibilidade construtiva manifestada pela FNE, com total abertura para o diálogo e negociação, o Ministério da Educação persiste em deixar as organizações sindicais longe do aprofundamento alargado das soluções que importa encontrar, para a qualidade do nosso sistema educativo e para a valorização dos profissionais da educação”, lê-se num comunicado da federação.

Pouco antes da entrega, pelas 14:30, tem início uma concentração de dirigentes sindicais frente ao Ministério da Educação.

“Numa altura em que se encerra o primeiro período deste ano letivo, a FNE lamenta que a tutela não tivesse sido mais uma vez capaz de resolver os principais problemas do sistema educativo, o que agrava as condições de vida e de trabalho dos seus profissionais e aumenta, cada vez mais, uma política educativa que insiste na desvalorização permanente das carreiras dos profissionais da educação, colocando em risco uma educação de qualidade”, critica a federação sindical.