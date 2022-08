A família Ross, de Mount Maunganui, na Nova Zelândia, foi surpreendida ao encontrar uma foca na sua casa, que fica a cerca de 150 metros da costa, na quarta-feira de manhã, conta o The Guardian.

Phil Ross, que por acaso é biólogo marinho, afirmou ter pena de ser o único que não estava em casa na altura.

"A grande piada é que esta é realmente a única emergência familiar onde seria útil ter um biólogo marinho em casa", disse. "Perdi realmente o meu tempo para brilhar".

Jenn, esposa de Phil, levantou-se pouco antes das seis da manhã de quarta-feira para ir ao ginásio. Quando voltou, cerca de uma hora depois, tinha uma surpresa em casa.

Ao ver gente, a pequena foca "assustou-se um pouco e atirou-se pelo corredor até ao quarto de hóspedes", tendo passado algum tempo também no sofá antes de Jenn ter conseguido levá-la pela porta da frente até ao jardim.

Pensa-se que o animal tenha conseguido abrir caminho através de duas portas de passagem para gatos, já que a família tem um felino consigo, o Coco.

Phil acredita que a foca tenha encontrado o gato no exterior, logo após Jenn ter deixado a propriedade. "O gato foi defender o seu território e obviamente a foca não estava tão intimidada como alguns cães, pelo que Coco deve ter entrado para dentro de casa e ela deve tê-lo seguido", apontou.

Considerando o episódio caricato, Jenn acordou os seus dois filhos, Noah, de 12 anos, e Ari, de 10, para verem "o seu novo animal de estimação".

Um guarda florestal do Departamento de Conservação apareceu às 10h para levar a foca — a quem a família chamou Oscar — de volta ao mar, depois de uma manhã atarefada de chamadas relacionadas com focas, já que não é invulgar ver jovens focas a vaguear pela zona nesta altura do ano, já que os exemplares juvenis estavam a começar a desmamar e a sair por conta própria.

Entretanto, Coco, o gato, saiu assustado até à casa do vizinho. Ao regressar à sua própria casa, recusou-se a descer as escadas porque estava "claramente bastante traumatizado".