Segundo o autarca, o incêndio afetou sobretudo uma área florestal conhecida como o Curro, na freguesia de Macinhata do Vouga, sob tutela do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que já tinha ardido há alguns anos e que tinha sido replantada, sendo constituída por pinheiros ainda muito novos.

“Agora, naturalmente esta regeneração vai ser mais difícil e vai ser um desafio porque não há pinheiros adultos”, salientou.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades continuava, cerca de 24 horas depois, “bastante ativo”, com o vento a ser o “pior inimigo” do combate, disse à Lusa o comandante distrital de Operações de Socorro de Viseu, Miguel David, às 11:15, indicando que a cabeça de fogo estava a essa hora no concelho de Águeda e no concelho de Sever do Vouga.

A prioridade dos bombeiros está a ser “a defesa perimétrica de algumas aldeias” dos concelhos de Sever do Vouga e de Águeda, e “o confinamento de pessoas nessas aldeias, considerando que estão na linha de propagação do incêndio”.

O incêndio deflagrou na segunda-feira, às 11:24, na localidade de Antelas, freguesia de Arcozelo das Maias.