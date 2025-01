Os incêndios florestais na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, estão fora de controlo e os ventos ciclónicos estão a complicar ainda mais o combate possível dos bombeiros.

A que se devem estas complicações na luta ao fogo?

O incêndio em Los Angeles começou num ambiente de baixa humidade e logo quando os chamados ventos de Santa Ana, característicos nesta temporada do ano na Califórnia, avançam com força.

Os ventos de Santa Anas são ventos secos, quentes e fortes do nordeste que sopram do interior do sul da Califórnia em direção à costa e ao mar, movendo-se na direção oposta ao fluxo terrestre normal que transporta o ar húmido do Pacífico para a região, explica o The Guardian.

Pensa-se que o nome esteja associado ao Santa Ana Canyon, no condado de Orange, mas também há quem lhes chame "ventos do diabo".

Este fenómeno é criado pela alta pressão sobre a Grande Bacia, uma extensa região desértica de clima continental localizada na região oeste dos Estados Unidos. O ar que desce perde a sua humidade e flui no sentido horário em direção ao sul da Califórnia, onde passa por cadeias de montanhas que separam o deserto da região metropolitana. Nesse momento, o ar acelera à medida que fura passagens e desfiladeiros, tornando-se mais seco e quente à medida que desce.

Como a humidade desde, isso faz com que a vegetação seque significativamente e se torne suscetível ao fogo. Assim, a velocidade do vento pode atiçar qualquer faísca, que se espalha rapidamente.

Já há números deste incêndio?

São três os incêndios nesta região e, de acordo com as autoridades, já consumiram quase 1800 hectares de terreno.

No dia de hoje, também cerca de 30 mil pessoas já foram retiradas das suas casas. Há também a registar duas mortes e centenas de feridos.

Gente famosa afetada

Os graves incêndios na região de Pacific Palisades, bairro de luxo em Los Angeles, na Califórnia, já levaram a que os moradores, muitos famosos de Hollywood, fugissem das suas casas.

Um dos famosos que teve de sair de sua casa, entre outras 30 mil pessoas, foi o ator James Wood, que salientou nas suas redes sociais que a sua casa e as dos seus vizinhos estavam mesmo em risco.

Quem já perdeu mesmo a sua casa foi o casal de atores Spencer Pratt e Heidi Montag, que conseguiram evacuar sem qualquer problema, mas viram a sua habitação destruída pelo incêndio.

Também Eugene Levy, da série Schitt’s Creek ou dos filmes de American Pie, falou à imprensa, referindo que o fumo ao redor de sua casa é "preto e intenso".

Neste bairro milionário habitam muitos outros famosos de Hollywood, como por exemplo Tom Hanks, Reese Witherspoon, Adam Sandler ou Michael Keaton.