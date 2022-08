“É um incêndio com grande velocidade e capacidade de propagação. Há alguns aglomerados de habitações na linha de fogo e os bombeiros estão a protegê-los. O incêndio está ativo com muita intensidade. A velocidade de propagação é muito elevada, motivada por projeções a longa distância", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18:50 o incêndio mobilizava 329 operacionais, com o apoio de 95 veículos e seis meios aéreos.

O incêndio está a atingir a localidade de Carvalhal, na freguesia de Espite.

A mesma fonte do CDOS disse à Lusa que em Ourém deflagraram três incêndios praticamente em simultâneo.

O incêndio, refira-se, obrigou ao corte da circulação na Linha do Norte e atingiu um aviário, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com a mesma fonte, a circulação de comboios na Linha do Norte está interrompida desde cerca das 18:30 devido a este fogo, que atingiu, entretanto, um aviário na localidade de Resouro, na freguesia de Espite.

(Artigo atualizado às 19h00)