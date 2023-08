O incêndio no concelho de Penamacor está dominado desde as 03:21, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No local permanecem ainda 232 operacionais, apoiados por 83 viaturas, envolvidos nas operações de rescaldo, de acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ da ANEPC. O alerta para o fogo foi dado às 16:39 de sexta-feira em Águas, concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco. Durante a tarde de sexta-feira, um bombeiro ficou ferido sem gravidade durante o combate, tendo sido transportado para o hospital. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram