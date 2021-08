O incêndio causou um ferido ligeiro, o condicionamento da uma estrada e o corte da linha férrea de Vendas Novas, segundo informação da Proteção Civil.

O ferido ligeiro é um bombeiro e a estrada condicionada localiza-se entre Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, e Fajarda, no concelho de Coruche, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O incêndio rural "está em evolução", mas não estava, pouco depois das 18:00, a colocar em risco habitações. No combate às chamas estavam então 269 operacionais, com o apoio de 70 veículos e 12 meios aéreos.

[Notícia atualizada às 18:39]