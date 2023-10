Os militares israelitas perto da fronteira de Gaza, apoiados pela artilharia de campanha, iniciaram por volta das 14:15 (12:15 em Lisboa) uma série de disparos contra o enclave onde se encontra mais de um milhão de civis palestinianos.

O fogo foi intenso e prolongou-se durante cerca de quinze minutos, sem resposta imediata contra Israel por parte das forças do movimento islamita Hamas, que controla Gaza.

Postos de controlo das forças armadas de Israel condicionam as estradas na zona.

A norte de Gaza não se registaram ordens de evacuação da pequena cidade costeira de Ashknot, ao contrário de Sderot, a leste, onde uma parte significativa da população da cidade abandonou as suas residências durante os últimos dias.

As zonas que conduzem aos dois kibbutz (comunidades judaicas) perto da fronteira e que foram alvo dos ataques do Hamas no dia 07 de setembro estão controladas pelos militares, sobretudo os acessos ao kibbutz Kfar Aza.

Nesta zona, os israelitas referem-se a Gaza pelo nome Aza.

A Força Aérea mantém os helicópteros sobre a cidade de Sderot, onde o abastecimento de água e eletricidade continua operacional.