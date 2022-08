O ponto de situação do incêndio rural que lavra na Serra da Estrela foi realizado pelo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

O fogo na Serra da Estrela encontra-se "ativo" e está "bastante partido", ou seja, com várias frentes ativas, pelo que "é mais difícil de combater". Há ainda "potencialidade de novas frentes" face às condições meteorológicas "que são adversas".

Prevê-se nas próximas horas "vento forte e uma baixa humidade relativa do ar", que pode dificultar o combate ao fogo.

A prioridade, refere André Fernandes, é estabilizar três das frentes deste incêndio "muito fragmentado" devido às características do terreno. As frentes em causa são a voltada a sul, em Orjais; no nordeste, em Velada; e uma frente a norte.

"Vai ser um dia complicado, de muito trabalho", sendo que a prioridade são as "manobras de estabilização", assumiu André Fernandes.

Este fogo provocou até ao momento 19 feridos ligeiros, 3 feridos graves e 25 assistidos no teatro de operações. Nenhum dos 3 feridos graves correm risco de vida, esclareceu o comandante da Proteção Civil. Do ponto de vista dos danos materiais, há registo de duas habitações atingidas pelas chamas em Vale Formoso.

O fogo já obrigou a retirar 45 pessoas das suas habitações.

Neste teatro de operações estão mobilizados 1106 operacionais, 331 terrestres e 13 meios aéreos.

O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado na madrugada do dia 6, mas que reativou esta segunda-feira, atinge os municípios de Manteigas, Covilhã e da Guarda.