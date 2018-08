No local mantêm-se 39 veículos com 152 operacionais.

O incêndio que este domingo deflagrou numa zona florestal no concelho de Soure, distrito de Coimbra, já está em fase de rescaldo, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Distrito (CDOS) de Coimbra.

No local mantêm-se 39 veículos com 152 operacionais, acrescentou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 15:46, na povoação de Ribeira da Mata, freguesia de Figueiró do Campo, naquele município do distrito de Coimbra.