“O incêndio foi dado como dominado cerca das 22:15. Nesta altura continuam os meios no local nos trabalhos de consolidação e rescaldo do incêndio, de modo a evitar que ocorram reacendimentos”, afirmou a fonte do CDOS da Guarda.

Segundo a mesma fonte, continuavam no local, às 23:10, 327 operacionais, apoiados por 98 viaturas, sendo esperado que os trabalhos dos bombeiros decorram ao longo da noite e madrugada.

“Temos apenas a registar um bombeiro que sofreu ferimentos ligeiros nas pernas. Em relação a habitações, não existe relato de nenhuma ter sido afetada”, frisou.

O incêndio, que deflagrou pelas 12:04, em Vale Mourisco, na freguesia de Águas Belas, progrediu para a localidade de Vila do Touro, com as chamas a atingirem zonas de pastagens e de mato.