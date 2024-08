Em comunicado, a Proteção Civil indica que o alerta foi recebido às 09:48, através do Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro.

Às 14:45 o fogo estava a progredir “numa encosta de difícil acesso”, na freguesia da Serra de Água, “agravado pela presença de vento no local”.

“Dada a complexidade da situação, foi solicitado, pelo Comandante das Operações de Socorro do Corpo de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, o meio aéreo e respetiva brigada helitransportada, para auxílio aos seis operacionais daquele corpo de bombeiros. Embora tenham sido mobilizados com uma viatura de combate a incêndios, as condições do terreno limitam a eficácia das operações em terra”, lê-se na nota.

De acordo com a Proteção Civil, o helicóptero é nesta ocorrência “o principal recurso para o combate às chamas”.

O meio aéreo integra o dispositivo do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestal da Madeira desde 2018. A sua ativação foi uma questão polémica durante vários anos, devido à orografia e aos ventos registados na ilha da Madeira.

O arquipélago encontra-se hoje sob aviso amarelo, devido ao tempo quente, até sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).