Também Luís Represas recorda, ao SAPO24, um músico que "faz parte de uma geração que criou os alicerces de muito do que é a música portuguesa hoje em dia".

"Eu sinto-me um privilegiado por ter podido coincidir [com ele] no tempo com os Trovante, quando começámos, com essa geração, com esse conjunto de músicos, autores e compositores em que está o Zé Mário, em que está o Fausto, o Zeca, o Adriano, o Sérgio Godinho, enfim, aqueles que são um pouco do alicerce daquilo que a música portuguesa é hoje em dia".

Zé Mário "marcou-nos, por um lado, pela forma como abordava a música, como compunha, a coerência da sua composição e da escrita, que não ficava atrás nem à frente de todos os outros, mas que era muito peculiar; mas por outro lado, [marcou-nos] na forma como ele foi buscar outros elementos e sonoridades que eram naquela altura invulgares na música popular e as trouxe de facto para a música popular — eu gosto de lhe chamar assim, porque é disso que se trata".

E, essas novas sonoridades, acrescenta, "umas mais eruditas, outras mais inovadoras ou surpreendentes", acabaram por deixar "a impressão digital do Zé Mário Branco na música portuguesa". A esse lado "junta-se o da exigência que ele tinha para com ele próprio e que transmitia a quem trabalhava com ele". Luís Represas deseja que essa marca de "exigência e de inovação" seja observada "não só ouvindo as canções do Zé Mário, as obras do Zé Mário, mas também — mais para os músicos e de uma forma mais técnica — que [essa marca ] possa, cada vez mais, [fazer-nos] revisitar e trazer para a música que nós fazemos aquilo que o Zé Mario deixou".

Primeira Dama, nome pelo qual assina Manuel Lourenço, é um dos exemplos de que a influência de José Mário Branco atravessou e influenciou várias gerações. "[Ele] é muito importante na minha vida, talvez uma das pessoas mais importantes", disse-nos o músico de 22 anos, falando numa ligação emocional "que não se explica".

"O meu pai tocou com ele na altura em que eu estava para nascer. E depois, a partir de uma certa altura da minha vida, acompanhou-me sempre, mudou muitas das minhas canções. Acho que se nota bastante num ou noutro ponto do que fiz. [Observei] não só as coisas que ele dizia e que estão nas canções dele, como o lado mais performativo e teatral da sua obra".

"Estou neste momento encostado à minha cama a preparar-me para sair de casa. Tenho aqui uma fotografia, à cabeceira, num quadro que me ofereceram e que é uma reprodução de uma capa antiga do vinil "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades". Pá, e é uma coisa que eu gosto de ter aqui, de acordar todos os dias de manhã e de pensar 'estas canções existem e vão ficar aqui connosco até um dia alguém se esquecer, o que eu acho que vai demorar muitos séculos'.

Da mesma geração que Manuel, mesmo que as idades aqui pouco importem, António Costa, dos Ermo, conta ao SAPO24, por escrito, que "foi com grande pesar que soube da morte". Foi seu "mentor involuntário" uma vez que nunca se conheceram —"mas conhecia-o desde sempre. Faz parte do elenco de titãs incansáveis da canção portuguesa, guardado tão longe, num pedestal e tão próximo da boca". "Como tal, caiu-lhe o nome completo da minha boca e chamava-lhe Zé Mário, como a um amigo", termina.

À Lusa, o pianista e compositor Mário Laginha disse sentir uma "profunda tristeza" com a morte de José Mário Branco, "um músico inspiradíssimo que manteve sempre a juventude" ao longo da carreira. "É um dos expoentes máximos da música de intervenção, e tudo o que ele fez foi bom. Sempre que ele punha a mão [num projeto] — não só como compositor, mas também como arranjador e produtor — havia a certeza de que iria ser alguma coisa boa e bem feita", comentou Mário Laginha, acrescentando que José Mário Branco "manteve sempre uma enorme juventude do ponto de vista musical", ao longo da carreira.

Mário Laginha, que acompanha Camané no seu último álbum, lançado em novembro, "Aqui Está-se Sossegado", salientou o trabalho que José Mário Branco fez com o fadista, em produção e arranjos de vários fados. "O Camané é um bom exemplo de alguém que o José Mário Branco compreendeu e explorou as potencialidades, mas sempre encontrando um equilíbrio em relação ao repertório, para além das grandes canções que escreveu para o fadista", recordou.

Também à Lusa, Janita Salomé recordou as capacidades de grande músico e orquestrador. “O José Mário Branco desaparece fisicamente, mas a obra dele permanecerá — isto é um lugar comum, mas é necessário dizer —, é justo dizê-lo e fundamental, até para que este acontecimento triste, que é o desaparecimento do Zé Mário, seja um ponto de partida, faça com que a música portuguesa renasça, porque a obra que ele nos deixou é muito vasta e variada, e dá muitas sugestões para muitos trabalhos de muita gente que queira seguir a obra dele”, disse.

Já a rapper Capicua assumiu que o músico era um dos seus “heróis de infância” e uma inspiração que fez da canção uma ferramenta para mudar o mundo. “É um dos meus heróis. É uma das figuras mitológicas da minha infância […]. Foi um dos grandes exemplos de músicos em Portugal que fizeram da canção uma ferramenta [para mudar o mundo] e um megafone para ampliar as suas causas”, declarou à Lusa Capicua, nome artístico de Ana Matos Fernandes.

João Afonso, antigo produtor musical na Polygram e membro fundador do Blitz, recorda José Mário Branco como um "cantautor e produtor de grande nível”, "um artista absolutamente genial" e "como uma das grandes figuras da música portuguesa". "Na minha modesta opinião, depois do Zeca Afonso, o nome mais importante da música de intervenção", diz-nos. “Estava para ir tomar um café com ele um dia destes, com ele e com a Kátia Guerreiro. Escrevi, para a Kátia, um texto sobre o seu disco em que falava do trabalho exemplar do Zé Mário nele", recordou ainda.

José Mario Branco faleceu esta terça-feira, 19 de novembro, aos 77 anos.