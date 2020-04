Ilda Sousa reza “muito a Nossa Senhora de Fátima” para “voltar a ver” os netinhos, mas “há-de ser o que Nosso Senhor quiser".

O lavrador Nicolau Alves, de 61 anos, refugia-se em casa na jardinagem, quando não vai à sua exploração alimentar e ordenhar as suas 45 vacas diariamente.

Os seus colegas também têm cumprido com as recomendações das autoridades de saúde, porque estão “assustados com este cerco”.

Tinha alguns animais para abater no matadouro, que seria uma fonte de rendimento extra, mas a chegada da covid-19 comprometeu, para já, esta meta.

Enquanto tocam os sinos da igreja local, Paulo Melo, de 45 anos, funcionário público, - profissão da maioria dos habitantes em idade ativa da freguesia, que se deslocam diariamente a Ponta Delgada para os seus postos de trabalhos na câmara municipal ou no Governo Regional - não esconde a sua preocupação face ao vírus: “está claro, isso está preocupando todos nós”.

Paulo Melo, pai de quatro filhos, três dos quais residem consigo, apenas sai pela manhã para apanhar o pão na padaria, fazendo compras nas suas mercearias locais e na freguesia vizinha dos Ginetes, num hipermercado, onde há “mais escolha e quantidade”.

A presidente da Junta de Freguesia das Sete Cidades, Cidália Pavão, declara que existem atualmente 39 produtores de leite na freguesia, “todos no ativo, felizmente”, enquanto os idosos, que representam parte importante da população local, “têm-se mantido em casa”, e os restantes habitantes, também, numa “atitude exemplar, saindo só para o necessário”.

Na eventualidade de necessitarem de cuidados de saúde, a autarca refere que os locais, face ao encerramento dos serviços, têm de se dirigir às unidades de saúde das freguesias vizinhas das Feteiras e Mosteiros.

Apesar da unidade de saúde local estar encerrada, a enfermeira e a médica local têm vindo a acompanhar a população, de forma particular os mais idosos, enquanto a Secretaria Regional da Solidariedade Social tem vindo a identificar, por telefone, os que vivem sós e as suas necessidades.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, mantém-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.