John Donaldson avançou com um processo em tribunal contra uma associação de condomínios e uma empresa de gestão de resíduos devido a uma série de lesões que sofreu após ter sido surpreendido por um urso que estava ao pé de um contentor do lixo. O homem pretende receber uma indemnização de 15.000 dólares (13 mil euros) pelos danos sofridos.

O incidente deu-se na pequena comunidade de Incline Village, de 9.000 mil pessoas, no condado de Washoe, estado do Nevada, nos Estados Unidos, localizada a norte do Lago Taho — e que sofre há muito de problemas com ursos, que invadem casas, carros e caixotes do lixo à procura de comida.

Donaldson alugou um chalé no meio de uma zona montanhosa para passar uns dias com a mulher e saiu para passear o cão. Feito o passeio, quando foi atirar o saco com as necessidades do animal para o contentor do lixo, assustou-se com um urso, que começou a ir na sua direção. A meio da fuga tropeçou, torceu o tornozelo e caiu de costas.

De acordo com o processo, citado pelo The Guardian, o homem alega que o trinco do contentor de lixo estava defeituoso há meses e que não se fechou automaticamente como era suposto — o que permitiu que o animal tivesse acesso ao seu interior. Como resultado deste inesperado encontro, Donaldson teve que fazer uma cirurgia ao tendão de Aquiles, bem como uma intervenção à coluna vertebral devido a ferimentos que sofreu na queda.

A comunidade de Incline Village há anos que se debate com problemas com ursos e há muito que está dividida sobre como responder à sua intrusão. As autoridades estatais chegaram inclusivamente a abater alguns espécimes que invadiram habitações, mas há quem defenda os animais e se oponha a tais mortes e sugira que, em vez disso, seja feito uma educação da comunidade e dos turistas sobre a melhor forma de proteger o seu lixo e as suas casas.