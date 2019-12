"Foi um dos mais brilhantes juristas portugueses do século passado", afirmou a ministra, que participava numa sessão de homenagem, no Tribunal da Relação de Coimbra, ao antigo ministro do regime salazarista, no ano do centenário do seu nascimento.

João Matos Antunes Varela foi ministro entre 1954 e 1967 - 13 anos. “Aí, devo dizer que me pesa às vezes a consciência de que partilho um espaço que foi ocupado por figuras tão ilustres", realçou, destacando não apenas os seus contributos para o código civil mas também o "grande impulso" que deu, enquanto ministro do Estado Novo, à construção de tribunais e prisões, “através de uma política pública de investimento".

A circunstância "de Portugal viver então um período de grande desafogo financeiro assente em contas certas e alimentado por recursos essencialmente oriundos do seu império colonial não desmerece minimamente a sua obra. Não desmerece minimamente a sua visão ou determinação. Realizou uma obra como nunca antes nem depois alguém voltou a ter capacidade para fazer", referiu a ministra, considerando o ex-governante da ditadura portuguesa uma "mente brilhante e multifacetada".

Também o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Piçarra, elogiou Antunes Varela, considerando que a homenagem hoje feita é um "claro testemunho da reconciliação e encontro de um país com a sua História".

Nesse sentido, considerou que importa "fazer justiça a todos aqueles que, noutros tempos e quadros políticos e ideológicos, deixaram uma marca forte e positiva na História do país".