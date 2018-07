Foram mais de duas semanas presos numa caverna. Devido a inundações resultantes das monções, a equipa e o seu treinador viram a saída bloqueada. Por nove dias, as equipas de resgate não os encontraram, uma vez que o acesso ao local só é possível via mergulho através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

Para um dos jovens, Adul Sam-On, de 14 anos, foi “um milagre” que ele e os seus colegas tenham sido encontrados. Em conferência de imprensa, informaram que não tinham comida e que sobreviveram por beber água da chuva que escorria pelas pedras das paredes.

Foi ainda referido que tentaram sair da caverna, sem sucesso. "Nós tentámos sair porque achámos que não podíamos esperar que as autoridades nos resgatassem", explicou o técnico Ekkapol Chantawong.

Usando uma camisola com o desenho de um javali, em referência ao nome da equipa de futebol “Javalis Selvagens”, os adolescentes apresentaram-se individualmente, depois de terem improvisado passes com uma bola no local da conferência de imprensa.

Os médicos que acompanhavam os adolescentes decidiram antecipar a alta por um dia e as autoridades permitiram que o grupo falasse com a imprensa antes de seguir para casa devido ao enorme interesse provocado pela história.