O criador do Football Leaks e autor das revelações do Luanda Leaks, que estava em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, foi colocado na quarta-feira em prisão domiciliária, mas em habitações disponibilizadas pela Polícia Judiciária (PJ) e sem acesso à internet, com o despacho da juíza de instrução criminal (JIC) Cláudia Pina a justificar que o arguido apresenta “agora um sentido crítico e uma disponibilidade para colaborar com a justiça”.

“Espero que a colaboração que agora está finalmente aberta entre as autoridades de investigação criminal e tributária e Rui Pinto permita recuperar rapidamente avultados ativos que foram desviados dos cofres públicos pela criminalidade organizada, financeira, fiscal e outra, que Rui Pinto expôs através dos Football Leaks e dos Luanda Leaks”, refere Ana Gomes em declarações à agência Lusa.

Para a ex-eurodeputada “é um verdadeiro Portugal Leaks” que os portugueses podem esperar a partir de agora “para combater a corrupção e a criminalidade, e recuperar o que tem andado a ser roubado ao Estado, ou seja, a todos os portugueses que pagam os seus impostos”.

Ana Gomes congratula-se com o acordo e a alteração da medida de coação, cumprimentando as autoridades judiciais e policiais, em particular a Polícia Judiciária, bem como os advogados de Rui Pinto, “por se ter concretizado a sua libertação, depois de mais de um ano de prisão preventiva excessiva e injusta”.