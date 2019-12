O teste foi feito na base Vandenberg, da Força Aérea, a noroeste de Los Angeles, às 8h30 locais, segundo um porta-voz da base.

A 2 de outubro, do mesmo lugar foi lançado um míssil balístico intercontinental Minuteman 3 desarmado.

Não foi apresentado um motivo específico para o teste desta quinta-feira. Geralmente estes ensaios são vistos como uma demonstração da capacidade operacional do sistema de defesa antimísseis nucleares dos Estados Unidos.

No entanto, este ocorre num momento em que a Coreia do Norte ameaça com um "presente de Natal" relacionado com os seus testes de armamento, caso os Estados Unidos não façam concessões na relação bilateral para o fim do ano.