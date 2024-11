O elemento da tripulação “do singular cargueiro Canopée, que navegava ao 230 km do Porto”, necessitou de transporte urgente para uma unidade hospitalar, segundo um comunicado daquele ramo das Forças Armadas.

O helicóptero EH-101 Merlin descolou da Base Aérea N.º 6, no Montijo, pelas 10:00 de hoje em direção ao local onde se encontrava a embarcação, e, "apesar da singular configuração do navio, nomeadamente no que diz respeito às velas, a tripulação da Esquadra 751 - 'Pumas' executou a operação com sucesso", segundo o comunicado.

Depois de resgatado, a bordo do helicóptero, "o paciente recebeu os primeiros cuidados de saúde por um enfermeiro militar do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea, seguindo depois para o Aeroporto Sá Carneiro, no Porto".

Com quase quatro horas de voo, esta missão foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), após solicitação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), da Marinha Portuguesa.

A Força Aérea tem atribuída uma área de busca e salvamento de 5.816.562 quilómetros quadrados, o equivalente a mais de metade do território europeu, representando a segunda maior área de responsabilidade do Atlântico Norte, mantendo alertas permanentes no Continente, nos Açores e na Madeira, indica-se ainda no comunicado.