O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade, assinaram no passado dia 6 deste mês o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, encerrando, formalmente, meses de violência armada no país.

O entendimento segue-se à assinatura pelos dois líderes do Acordo de Cessação das Hostilidades Militares, no dia 1 deste mês, no Parque Nacional da Gorongosa, província de Sofala, centro do país.

A última vaga de violência entre as forças governamentais e o braço armado da Renamo, acompanhada com ataques a veículos em alguns troços da principal estrada do país, foi desencadeada pela recusa do principal partido da oposição em aceitar a derrota nas eleições gerais de 2014.

O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional será o terceiro entre as duas partes, uma vez que, além do Acordo Geral de Paz de 1992, que acabou com uma guerra civil de 16 anos, foi assinado em 5 de setembro de 2014 o acordo de cessação das hostilidades militares, que terminou, formalmente, com meses de confrontação na sequência de diferendos sobre a lei eleitoral.

Após a assinatura do acordo de 2014, o braço armado da Renamo e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas voltaram a envolver-se em confrontos, na sequência da recusa do principal partido da oposição em reconhecer os resultados das eleições gerais.